Подоляк заявил, что в случае реальной угрозы нападения Беларуси власти предупредят украинцев, и объяснил причину спекуляций

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что слухи о возможном наступлении с территории Беларуси на Украину нужны россии, чтобы увеличить панические настроения среди украинцев.

Об этом он сообщил в Instagram.

По его словам, позиция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко абсолютно понятна украинскому руководству, ведь он хочет «одновременно быть и с одними, и с другими».

- Обо всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение. Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина – Беларусь готово к этому, – сказал Подоляк.

Он отметил, что информация о нападении белорусской армии специально распространяется по россии, чтобы подогреть панику среди украинцев.

– Если Лукашенко нужно доказать, что белорусской армии не существует, они могут это сделать, – подчеркнул советник главы ОП.

Резюмируя, Подоляк заявил, что в случае реальной угрозы наступления Беларуси власти обязательно предупредят граждан.