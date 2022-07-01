В Николаевской области загорелся автомобиль, водитель получил ожоги

В селе Николаевка Веселиновской общины 2 июля из-за короткого замыкания электропроводки загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Владелец транспортного средства получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Пожарные потушили пожар на площади 6 кв.м.

А в Корабельном районе Николаева загорелась кровля в жилом доме. Соседи сообщили спасателям, что, вероятно, в доме находится хозяин. Пожарные провели разведку и в доме обнаружили 36-летнего мужчину, который был в сознании, но в шоковом состоянии и не понимал, что происходит, что в доме пожар и ему грозит опасность. Спасатели вывели его во двор, где пострадавший очнулся, от госпитализации и медицинской помощи отказался. Пожар был потушен на площади 50 кв.м.