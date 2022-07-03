В Турции снова горят леса

В провинции Измир зафиксировано два лесных пожара, в борьбе с огнем задействованы вертолеты и самолеты.

Об этом сообщает информагентство DHA.

«Для борьбы с лесным пожаром в районе Одемиш провинции Измир направлены четыре вертолета, три самолета и 20 пожарных авто», - сообщило местное руководство.

Еще один пожар вспыхнул в районе Сеферихисар. В борьбе с огнем задействовали три вертолета, два самолета и 12 пожарных машин.

Ликвидация пожаров с воздуха и земли продолжается. Причины возгорания в настоящее время не установлены.

Напомним, в Турции могут ввести смертную казнь за поджог лесов.