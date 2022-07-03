В пригороде Николаева столкнулись Hyundai и ВАЗ – погиб один человек

В микрорайоне Николаева Большая Корехниха 3 июля примерно в 13.50 столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и Hyundai Tucson.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП случилось на трассе Т-1507, в результате лобового столкновения автомобилей погиб 48-летний водитель ВАЗ и травмировался пассажир Hyundai. Пострадавшего доставили в больницу. На месте аварии работали спасатели, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.