На Николаевщине спасатели достали из выгребной ямы отца и дочь, которые не смогли выбраться самостоятельно

В воскресенье, 3 июля, в Арбузинке два человека упали в выгребную яму и не смогли выбраться самостоятельно. Им помогли спасатели.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место происшествия были направлены спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части 5-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как оказалось, 32-летняя девушка упала в выгребную яму. Во время самостоятельного спасения дочери ее 58-летний отец также попал в ловушку.

С помощью спасательной веревки и пожарного рукава спасатели достали людей и передали медикам. Семью госпитализировали в больничное учреждение.