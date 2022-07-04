За сутки на Николаевщине 13 раз горела сухая трава, мусор и кустарники

За минувшие сутки, 3 июля, на территории Николаевской области зарегистрировали 13 пожаров на открытых территориях.

Об это сообщает ГУ ГСЧС.

Из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неустановленных лиц 13 раз горела сухая трава, мусор, кустарники. Пожар зерновых культур на корне и питательных остатков на поле произошел в Башатанской территориальной громаде.

«На площади 2 га спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ее ликвидировали», - добавили в сообщении.

Напомним, что за прошлые сутки три пожара возникли в результате боевых действий.