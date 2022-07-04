На Николаевщине зафиксировали 9 пожаров частных жилых секторов

В воскресенье, 3 июля, на территории Николаевской области спасатели девять раз привлекались к тушению пожаров на территории частных жилых секторов.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС.
Уточняется, что горели жилые дома, хозяйственные постройки и сеновал в Бугской ТГ Вознесенского района, Веселинивской ТГ Вознесенского района, Кривоозерской ТГ Первомайского района, городе Первомайск и пгт Врадиевка Первомайского района и в микрорайоне Варваровка города Николаева.
На все вызовы обеспечено оперативное привлечение подразделений ГСЧС.
Напомним, что за сутки на Николаевщине 13 раз горела сухая трава, мусор и кустарники.