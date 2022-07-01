В Узбекистане во время протестов в автономии погибли 18 человек

В ходе протестов в автономной республике Каракалпакстан (Узбекистан) против поправок к конституции страны, лишающих республику суверенитета, погибли 18 человек.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на издание «Газета.uz».

«В результате беспорядков, по имеющимся в настоящее время данным, погибли 18 человек, 243 получили ранения разной степени тяжести, в том числе 38 правоохранителей. Ранее Нацгвардия сообщала, что в медучреждениях находятся 94 человека, в том числе тяжело раненые», - сообщает издание.

1 июля в столице республики Каракалпакстан – Нукусе вспыхнули протесты. Причиной для них стал проект реформы конституции Узбекистана, упраздняющий автономный статус Каракалпакстана, в том числе его право на выход из состава страны путем референдума.

Местные СМИ и паблики сообщали о столкновениях протестующих с силовиками, которые произошли 3 июля. Также сообщалось о раненых и даже погибших, однако точное их количество неизвестно, а официально власти о пострадавших не сообщали. Силовики попытались разогнать протест, применив против митингующих слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

На фоне протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече в Нукусе с местными депутатами пообещал сохранить в конституции норму о суверенитете Каракалпакстана и праве выхода из состава страны. Уже 4 июля парламент Узбекистана исключил из проекта поправок к конституции статьи о ликвидации суверенитета Каракалпакстана.