Лидер польской правящей партии выступил за миротворческую миссию НАТО в Украине

Миротворческая миссия Североатлантического альянса может гарантировать Украине мир на условиях Киева.

Такую позицию высказал лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет "Бабель" со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, Украине нужна «очень серьезная помощь в виде артиллерии и средств разведки», но «с этим есть некоторые проблемы».

– Если мы хотим, чтобы мир был действительно гарантирован и на достойных для Украины условиях, то без введения миротворческой миссии НАТО не обойдется. Случится ли это? Если кто-то знает детали этих дел, а я их знаю, то понимает, что это не исключено, но также маловероятно, - констатировал Качинский.

Он не исключил, что война России против Украины будет продолжаться еще долго, или она будет заморожена с объявлением перемирия или и без него.

– Я хочу подчеркнуть, что эта миротворческая миссия не для того, чтобы воевать с россиянами… Эта миссия для того, чтобы сказать россиянам: все, кончилось, – добавил лидер партии.

Идею направления миротворческой миссии НАТО Качиньский высказывает еще с момента широкомасштабного вторжения России в Украину.