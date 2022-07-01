В Баку заявили, что Армения снова интенсивно обстреляла территории Азербайджана

В Минобороны Азербайджана заявили, что их силы подверглись обстрелу со стороны Армении.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ночь на 4 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», – говорится в сообщении.

Напомним, как 26 марта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вновь введено военное положение на фоне нового напряжения между Азербайджаном и Арменией.