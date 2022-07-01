В Южноукраинске сгорел гараж и рядом припаркованный автомобиль

На территории автогаражного кооператива в Южноукраинске Вознесенского района спасатели Николаевщины ликвидировали пожар гаража и рядом припаркованного автомобиля ВАЗ 2121.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На спецлинию 101 звонок о возгорании поступил в 08:04. На место прибыла дежурный караул 25-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытии пожарные установили, что огонь разгорелся в гараже и быстро распространился на автомобиль. Пожарные усмирили пламя и не допустили его опрокидывания на смежные гаражи. В 09:25 пожар был ликвидирован на площади 25 кв.м, его причина устанавливается.

От ГСЧС к тушению привлекалось 2 единицы техники и 11 спасателей.