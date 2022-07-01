Украина готовится к новой волне COVID-19, граждан призвали сделать прививку

Украина готовится к возможному росту количества случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает «Укринформ».

- За последнюю неделю было зафиксировано 1018 случаев, а неделя до этого было 943 случая. Мы видим прирост на 12%. Это такая же тенденция, как и в европейских странах. Сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем, маем; почти вдвое возросло количество случаев. И потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста количества случаев коронавирусной болезни, – сказал Ляшко.

В то же время, по его словам, при увеличении количества случаев фиксируется незначительное количество госпитализаций, что связано, как отметил министр, с большим количеством вакцинированных против COVID-19. Ляшко добавил, что сейчас идет подготовка к новой волне и системе здравоохранения. Налицо необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты, тест-системы, ожидается дополнительная поставка тестов, заверил министр.

Также он призвал не пренебрегать правилами эпидемической безопасности и наверстать пропущенные прививки против COVID-19, вакцины для этого есть.