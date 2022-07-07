Во Львове патрульные погнались за нарушителем на BMW Х5 – впоследствии им пришлось принимать роды у пассажирки

Львовские патрульные приняли роды в салоне автомобиля.
Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.
Около 2 часов ночи патрульные заметили автомобиль BMW Х5, который ехал на большой скорости и не остановился по требованию полицейских. Догоняя автомобиль, инспекторы увидели, что он заезжает на территорию перинатального центра. Взволнованная водитель, притормозив перед шлагбаумом, воскликнула, что у нее в автомобиле рождает соседка.
«Патрульные Александр Савицкий и Николай Зеленевич, будучи многодетными родителями и имея неоднократный опыт партнерских родов, сразу согласились помочь женщинам. Полицейские немедленно забежали в медучреждение и вместе с дежурным медработником вывезли каталку. Уже через мгновение на руках инспектора Николая Зеленевича лежал младенец. Впоследствии подбежали медики, проведшие необходимые процедуры. Патрульные помогли перевести роженицу на каталку и увезли ее в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.