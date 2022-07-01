На Николаевщине горели два автомобиля

В Николаеве и в области 6 июля дважды горели автомобили.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сначала из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар автомобиля ВАЗ-21099. Это произошло в 11:27 в Николаеве. В 11:55 возгорание погасил дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО на площади 1,5 квадратных метров.

Второй эпизод произошел на автодороге в пределах Кривоозерской территориальной громады Первомайского района. Здесь загорелся автомобиль ВАЗ-2107, о чем Службу спасения известили в 18:29. Дежурное отделение 18-й ГПСЧ ликвидировало пожар в 18:45 на площади 1,5 квадрата. Его причина устанавливается.