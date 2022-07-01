На Николаевщине разбился автомобиль – водитель погиб, пассажиры получили серьезные травмы

В Николаевской области вечером 7 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель, а двое пассажиров получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

ДТП случилось на автодороге Т-1507 возле села Заречное Николаевского района. О событии на спецлинию 101 известили в 21:15.

По прибытии выяснилось, что автомобиль ВАЗ-2106 съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб водитель 1997 года рождения, пострадали пассажир, 2000 года рождения, и пассажирка, 2002 года рождения.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тело погибшего водителя и пострадавшую пассажирку.

Пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в хирургическое отделение больницы.

На месте работало отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.