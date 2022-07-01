На Шри-Ланке протестующие требовали отставки президента и захватили его резиденцию

В субботу, 9 июля, в Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента Готабайя Раджапакса, которого хотят отправить в отставку. Ему пришлось бежать из здания.

Об этом сообщает Times of India.

Протесты на острове начались после тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Власти острова недавно объявили дефолт. Самому президенту пришлось спасаться бегством.

Отмечается, что жители острова вынуждены по три - четыре дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные.

Министр энергетики Шри-Ланки заявил, что запасы топлива в стране закончатся через несколько дней, что вынудит закрыть школы по всей стране, поскольку продолжаются длительные отключения электроэнергии в условиях самого тяжелого экономического кризиса в истории страны.

«Протестующие в субботу несли черный и национальный флаги и кричали «Гота, иди домой», используя распространенную сокращенную версию имени президента», - пишет агентство РИА «Новости».

По оценке ООН, четверо из пяти жителей Шри-Ланки пропускают приемы пищи, поскольку не могут себе этого позволить Кризис стал самым тяжелым с момента обретения страной независимости в 1948 году.