На Вознесенском городском полигоне ТБО уже неделю пытаются погасить пожар

Почти неделю идет ликвидация очередного пожара мусора, сухой травы и кустарников на Вознесенском городском полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Следует отметить, что на этом объекте пожары возникают ежегодно из-за неудовлетворительного пожарной и техногенной безопасности. Рекомендации по устранению недостатков, на которые неоднократно указывали специалисты ГСЧС руководству КП «Санитарная очистка города», не выполняются.

Напомним, что возгорание возникло еще 6 июля в с. Таборовка Бугской ТГ Вознесенского района. Площадь горения составила 2 га.

На месте работают подразделения 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

От КП «Сом» привлечена спецтехника (бульдозеры, водовозка), но ее крайне недостаточно и проблему гашения она не решает.

Обращаем внимание, что пожары такого типа несут большой дискомфорт населению (дым, вонь) и наносят большой вред экосистеме. Потушить их можно только с помощью тяжелой техники методом засыпания очагов горения почвами.