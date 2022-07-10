В Киеве поклонница «русского мира» побила детям игрушки, которые они продавали на помощь ВСУ - ей устроили взбучку и облили краской

В Соломенском районе Киева произошла стычка с участием женщины и местных торговцев из-за конфликта с детьми, которых оскорбила поклонница «русского мира».

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике.

На жилом массиве Отрадный дети продавали игрушки, чтобы собрать средства и передать на нужды Вооруженных сил Украины.

В паблике отметили, что женщина, пришедшая продавать свои огурцы и помидоры, поломала детям лоток, побила игрушки и рассказывала, что «придет Путин и наведет здесь порядок».

На поведение женщины отреагировали свидетели конфликта. Несколько женщин устроили толкотню, разбили сумку с товаром злоумышленницы, а мужчина вылил на голову женщины белую краску.

Вызвали ли на место конфликта правоохранителей, пока неизвестно.