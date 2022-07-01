В Киеве спасали сбежавшего из дома игуану Бориса

В Киеве спасли игуану по имени Борис, четыре дня назад бежавшего из дома.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

Игуану нашли на дереве, на уровне четвертого этажа.

«Игуана сидела на конце очень тонких веток, куда бы не залез даже кот. Когда спасательница начала трясти ветку, рептилия пошла в ее сторону и села посреди ветки, уцепившись мертвой хваткой. Поэтому было принято решение спиливать ветку вместе с игуаной и спустить ее в страховку. Спасательница с помощью электропилы срезала ветку и повисла на веревке, а игуана вместо того, чтобы успешно отправиться в страховку, начала резко лезть вверх прямо на спасательницу».