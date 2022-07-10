«Если есть доказательства – пусть обнародует»: В ОП прокомментировали обвинения конгрессвумен Спартц в отношении Ермака

В Офисе Президента Украины сообщили, что не получали никаких писем или обращений со стороны члена Конгресса Виктории Спартц.

Об этом сообщает «Суспільне».

Ранее Спартц обнародовала список претензий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку. А также обратилась с письмом президенту США Джо Байдену о необходимости проверить, есть ли у Ермака так называемые «российские связи».

– Это дело американской депутатки и американского Президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-нибудь обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали, - сказал спикер Президента Украины Сергей Никифоров.

Украинский конгрессный комитет Америки, крупнейшая организация, представляющая украинское общество в США, осудила попытки подорвать доверие между странами после заявлений Спартца, передает «Европейская правда».

В УККА считают, что нарративы об ослабленном разделенном украинском государстве, распространяемые российской дезинформацией, преследуют цель взорвать общественную поддержку администрации президента Зеленского и нанести вред важным стратегическим отношениям между США и Украиной.

Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, опубликовала заявление в поддержку Президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России путина.

Ранее представитель МИД Олег Николенко прокомментировал обращение Спартц и посоветовал ей «оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны». В ответ на заявление МИД Спартц на своем сайте опубликовал список претензий к Ермаку.