В Первомайске в реке утонул 12-летний мальчик

В городе Первомайск в реке Южный Буг 10 июля утонул 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Событие произошло около двух часов, спасателей об этом сообщил его товарищ. Для поиска ребенка на место выехал очередной караул спасателей. Уже на месте, по словам очевидцев, стало известно, что двое товарищей рыбачили на местном, запрещенном для купания, пляже. Предупреждающий знак «Купаться запрещено» не остановил ребят, и они все же пошли в воду и начали там играть.

«На дне находились камни, а на воде образовались вихри, в один из которых попал 12-летний парень. Второй парень сразу бросился звать на помощь, но пока кто-то его услышал и прибежал, товарищ уже исчез из виду и ушел под воду», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели, полицейские и местные жители искали его не останавливаясь, и около 5 часов вечера нашли тело на расстоянии около 10 метров от берега.