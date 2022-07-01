Канада и Германия в обход санкций вернут рф газовую турбину - Украина объявила протест

Министерство энергетики Украины и Министерство иностранных дел Украины глубоко разочарованы в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для «Северного потока-1».

Об этом говорится в совместном заявлении обоих министерств, сообщает «Европейская правда».

Министерства отметили, что в день объявления решения Канады Россия обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области и действовала как государство-террорист. Ведомства заявили, что Украина благодарна за введение весомых санкций против России международным сообществом, но они считают канадско-германскую договоренность подстройкой санкционного режима под прихоти России.

«Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие – укрепит чувство безнаказанности Москвы», - говорится в заявлении.

Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии, отметили в министерствах. В частности, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными, и только одна турбина находится сейчас в Канаде. По решению "Газпрома" сейчас работают только три турбины, остальные отключены без объяснений, поэтому объемы транспортировки сократились со 167 до 67 миллионов кубометров газа в сутки.

Кроме того, подчеркнули министерства, россия может транспортировать газ в Европу, используя уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас «Газпром» использует менее 40% от оплаченных мощностей. Вдобавок существует маршрут транспортировки газа через Польшу. Россия отказалась от его использования по собственному выбору.

«Таким образом, требование россии об обязательном возвращении турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения германской и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято. Передача турбины «Северного потока-1» позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы», - говорится в заявлении.

Министерства призвали правительство Канады упразднить решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию. Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и «застряла» там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине. Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия «Северного потока-1» и не даст Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.