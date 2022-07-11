Часть жителей Центрального и Ингульского района Николаева до вечера будут без воды

В понедельник, 11 июля, будет временно прекращено водоснабжение для жителей домов, расположенных в Центральном и Ингульском районе Николаева.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
К 15 часам будет прекращено водоснабжение для жителей домов, расположенных по адресам:
- улица Новобугская 89, 99, 99а и 101;
- улица Троицкая 220 и 222;
- улица Электронная 56 и 61.
Отмечается, что причина – замена пожарного гидранта.
Также до 17 часов без воды будут жители домов по адресам:
- улица Большая Морская 69;
- проспект Героев Украины 69 и 83;
- улица 11-я Продольная 31а;
– улица 12-я Продольная 16.
Причиной послужила утечка воды из-под земли.
«Извиняемся за неудобства», - добавили в сообщении.