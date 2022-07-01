В Украине более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести – большинство из них находятся в плену

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что колл-центр по розыску пропавших без вести зарегистрировал более семи тысяч пропавших военнослужащих.

Об этом он рассказал Суспільне.

«Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра ориентировочно 7200 человек. Например, полк Азов – это Нацгвардия (подчиненная МВД – ред.) и там также есть пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали», – говорит Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1-го батальона 36-й бригады: