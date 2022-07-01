В Николаеве рабочий упал в четырехметровый коллектор – пострадавшего достали спасатели

В Николаеве 14 июля спасатели помогли работнику, который упал в четырехметровый коллектор и травмировался.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Событие произошло в 10:15 в Корабельном районе Николаева.

Сотрудники ГСЧС зафиксировали на носилках ремнями мужчину, 1964 года рождения, после чего с помощью веревки и трехколенчатой лестницы вытащили пострадавшего.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели мужчину и госпитализировали в медучреждение.

На месте работало отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, дежурные смены аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда и оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.