На месте ракетного удара в Николаеве сотрудники ГСЧС спасли щенка

Во время утреннего ракетного удара оккупантов по Николаеву пострадал щенок. Из эпицентра атаки его спасли сотрудники ГСЧС и передали волонтерам.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.