На месте ракетного удара в Николаеве сотрудники ГСЧС спасли щенка

Во время утреннего ракетного удара оккупантов по Николаеву пострадал щенок. Из эпицентра атаки его спасли сотрудники ГСЧС и передали волонтерам.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
«Еще одна спасенная жизнь. Во время утренних обстрелов по городу, маленькая собачка хотела спастись прячась возле здания, куда попала вражеская ракета. Но, к сожалению, попала в самый эпицентр страшного события. ₚашисты безнаказанно уничтожают не только наши дома, инфраструктуру, разрушают и калечат жизнь людей. Под их прицелы попадают невинные животные, из страха убегающие от громких взрывов, а в нашем случае - не успел. Но успели спасатели, которые нашли испуганного до смерти щенка. Визуально, собачка получила ранение лапок и царапины маленького беззащитного тельца. Но к счастью – живого. Малыша передали волонтерам Красного Креста, которые в дальнейшем позаботятся о его здоровье и жизни. Каждая жизнь – бесценна! Каждая жизнь - важнее бетонных стен, которые Украина обязательно восстановит и отстроит! А мы на шаг ближе к победе! Ибо ГСЧС - помогает сдерживать наступление сволочи каждый день, ежеминутно!» – отметили в ГУ ГСЧС.