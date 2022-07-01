В Греции разбился украинский самолет с 12 тоннами «опасного груза» - восемь человек экипажа погибли

Возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию, перевозя боеприпасы.

Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

Инцидент произошел около 23:00 по местному времени. Управление гражданской авиации Греции получило сообщение о проблеме с одним из двигателей самолета, попросившего разрешение на срочную посадку.

Ан-12 предложили сесть в аэропорту либо Салоник, либо Кавалы. Самолет выбрал последний вариант и начал спускаться, после чего с ним пропала связь. Он упал в 40 километрах к западу от аэропорта Кавалы. Некоторые очевидцы слышали взрывы после падения.

По данным ERT, на борту Ан-12 находились от восьми до десяти пассажиров, перевозивших 12 тонн «опасного груза» – вероятно, речь идет о снарядах. После падения самолета в соседних населенных пунктах исчез свет.

На месте аварии вспыхнул пожар, слышен сильный запах горючего и виден густой дым. Но очаги невелики и риска повторного возгорания нет. Из-за дыма некоторым пожарным пришлось обратиться за медицинской помощью.

По последней информации, экстренные службы с помощью беспилотника изучают место аварии, чтобы дать информацию пиротехникам и спасателям. Правоохранители рассчитывают, что информация из «черного ящика» позволит установить обстоятельства аварии.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Территорию на 500 метров от места падения Ан-12 огородили. Жителям двух ближайших населенных пунктов советуют не открывать окна, не выходить из дома и носить маски, поскольку в самолете могли быть опасные для здоровья вещества.

Самолет принадлежал компании Meridian, которая, согласно информации на ее сайте, осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. Кроме того, она тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.

Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в комментарии DW подтвердил гибель восьми членов экипажа разбившегося Ан-12. В Meridian причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.

Информацию о грузе самолета он не предоставил и объяснил, что «детали уточняются».