В Мариуполе оккупанты пытаются подключить электричество, но все попытки заканчиваются пожарами

В оккупированном Мариуполе практически любая попытка подключить электричество заканчивается пожаром.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Попытки подключить электричество любой ценой дают ожидаемый результат. Вчера из-за экспериментов возник пожар в доме детского сада №42. Днем раньше – пожар в здании школы №69. О частных домах вообще лучше умолчать», - написал Андрющенко.

Советник мэра объясняет, что для тушения пожаров нет воды, поэтому город постоянно горит.

«Эффективность гашения стремительно двигается в сторону нуля, потому что даже воду автомобили МЧС вынуждены набирать в реках. Пока дойдет до реального обновления, они либо утопят город, либо сожгут», - отмечает Андрющенко.

Кроме того, он сообщает, что после попыток подключить электроэнергию город остается еще без воды.