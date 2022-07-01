В Германии заявили, что не смогут перезимовать без российского газа

Германия не переживет зиму без российского газа, если считать тот уровень запасов, который имеет страна на данный момент.

Об этом заявил руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

«Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», - заявил Мюллер.

Он также сказал, что техническое обслуживание трубопровода «Северный поток-1» должно завершиться 21 июля.

«И сейчас многое зависит от того, будет ли газ идти через этот газопровод и в каком количестве», - подчеркнул Мюллер.

Ранее сообщалось, что Германия полностью откажется от российского угля с 1 августа, а от нефти – с 31 декабря.