россия отправляет корабли с краденым украинским зерном из Севастополя в Новороссийск

россия продолжает незаконный вывоз продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях.



Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

«Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях. Несение боевой службы кораблями рф осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью», - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керчь-Еникальским проливом осуществили, в частности, к Азовскому морю – 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор; в Черное море – 33 судна, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, генпрокурор Украины объявила подозрение двум капитанам российских кораблей за незаконный вывоз зерна.