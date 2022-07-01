В Греции туриста унесло в открытое море и он спасся благодаря детскому мячику

Туриста из Северной Македонии унесло в открытое море во время купания на пляже в Греции. Его спас потерянный детский мячик.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на «Metro».

Отдыхающего по имени Иван подхватило мощное течение и отнесло далеко от берега. Впоследствии к нему подплыл детский мячик, помогший туристу держаться на плаву еще 18 часов, пока его не заметили спасатели.

Одна из жительниц греческого острова Лемнос узнала мячик. Ее сыновья потеряли эту игрушку за 10 дней до происшествия с Иваном. Морские течения отнесли мяч на 128 км от острова, где он и спас туриста.