В Черновицкой области столкнулись Ford и Skoda – погибли четыре человека

На трассе Житомир-Черновцы 16 июля столкнулись автомобили Ford и Skoda.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Предварительно установлено, что 79-летний львовянин, управляя автомобилем Ford, столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 19-летнего жителя Рухотина. В результате аварии погибли пассажиры автомобиля Skoda: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень. Водители автомобилей госпитализированы для оказания соответствующей помощи. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.