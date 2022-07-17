Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи человек

Французским пожарным пятый день не удается потушить масштабный лесной пожар в регионе Бордо из-за сильного ветра и жары, тысячи людей эвакуированы.

Об этом сообщает Euronews.

«Около 11 тысяч человек были эвакуированы, поскольку самый сильный французский пожар приближается к населенным пунктам», - говорится в сообщении.

В общей сложности около 3 тысяч пожарных с привлечением самолетов борются с огнем на юге Франции, в рамках помощи Греция передала стране пожарное оборудование. Региональная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожарным удалось усмирить один из самых масштабных пожаров, который возник вблизи курорта Аркашон на побережье Атлантического океана.