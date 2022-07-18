В центре Николаева произошло сразу два пожара – они не связаны с обстрелами

В Николаеве вечером 18 июля произошло сразу два пожара в Центральном районе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В одном случае пожар возник на 9-м этаже жилого дома по улице Колодезной. На месте сейчас работают спасатели, потушившие огонь на площади в 15 кв. Обошлось без жертв и пострадавших.

А на 6-й Слободской загорелся автомобиль «Газель», выезжавший из автомойки.

Причины пожаров выясняются, известно, что они возникли не из-за российских обстрелов. Точные причины установят эксперты, в случае с автомобилем предполагают, что было короткое замыкание.