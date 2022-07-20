В Греции распространяются лесные пожары - людей из пригорода Афин эвакуировали

В Греции из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин эвакуировали по меньшей мере 600 человек из четырех районов и местные больницы.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Пожар вспыхнул во вторник 19 июля после обеда на горе Пентели, примерно в 27 км к северу от центра Афин. По словам очевидцев, к ночи пламя было видно с острова Эвия, который находится приблизительно в 50 километрах.

Около 420 пожарных при поддержке 85 едениц специальной техники пытались потушить пламя, которое к вечеру бушевало на нескольких направлениях. Тушение осложнялось сильным ветром, достигавшим скорости 80 км/ч.

24 вертолета и самолеты сбрасывали воду на пламя, но были вынуждены прекратить работу ночью из соображений безопасности.

Власти приказали эвакуировать четыре района: Драфи, Антуса, Диони и Дасамари. Они также посоветовали жителям других районов подготовиться к эвакуации.

Кроме того, в качестве меры предосторожности были эвакуированы люди из одной больницы и Национальной обсерваторий Афин.

Отмечается, что в прошлом году лесные пожары уничтожили около 121 000 гектаров лесов и кустарников в разных частях Греции, а страна пережила сильнейшую жару за 30 лет.

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