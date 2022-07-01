Против жителя Первомайска открыли уголовное дело за поддержку оккупантов

В Первомайске местного жителя разоблачили в распространении материалов в поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый через социальную сеть «Одноклассники» распространял текстовые сообщения и изображения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия рф против Украины. Подозреваемый поддерживал и пропагандировал действия страны-оккупанта.

Против жителя Первомайска открыли уголовное производство по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Распространение материалов, содержащих оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины»). В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.