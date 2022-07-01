В Чехии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, связанном с поставками топлива в Украину

В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, который удалось ликвидировать. Причиной взрыва стала техническая неисправность установки гидрокрекинга.

– Мы расследуем степень повреждения остановленной установки. НПЗ в целом работает, – заявил представитель компании Orlen Unipetrol.

Одного из четырех пострадавших в результате ночного взрыва пришлось доставить на вертолете в больницу на Виноградах в Праге. Он получил серьезную травму. Трое его коллег были доставлены в пражскую больницу.

Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, которое повлекло за собой общественную опасность по неосторожности.

Напомним, что Украина большинство своего топлива импортирует из Европы, в частности, покупает у польской компании Orlen. При этом чешская Orlen Unipetrol является дочерней компанией Orlen.