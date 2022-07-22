Из-за большого пожара возле Коблево николаевским спасателям пришлось привлекать коллег из соседней области

За сутки 21 июля в Николаевской области зафиксировано 12 пожаров в экосистемах. Значительный пожар произошел в районе Коблево.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

За сутки горели сухая трава, мусор, кустарники, солома в валках и пожнивные остатки, как на открытых территориях, так и на приусадебных и дачных участках, а также на территории частных домовладений. Огневые случаи зафиксированы в Первомайском (Кривоозерская, Арбузинская, Первомайская ТГ), Баштанском (Вольнозапорожская ТГ), Николаевском (Веснянская, Коблевская, Черноморская ТГ), Вознесенском (Веселиновская ТГ) районах области и Николаеве. Общая площадь пожаров более 31 га.

В подавляющей части случаев повлекло возгорание неосторожное обращение с огнем.

В ГУ ГСЧС отдельно рассказали о пожаре сухостоя на открытой территории, который возник за пределами села Коблево. Здесь из-за неосторожного обращения с огнем пламя распространилось на площадь в 10 гектаров.

Для ликвидации пожара такого масштаба пришлось привлекать пожарных из соседней области. Совместными усилиями очередных караулов николаевских и одесских пожарных, а также МПО «Коблево» и МПО «Визирка» горение удалось обуздать. На это понадобилось более шести часов.