Из-за большого пожара возле Коблево николаевским спасателям пришлось привлекать коллег из соседней области

За сутки 21 июля в Николаевской области зафиксировано 12 пожаров в экосистемах. Значительный пожар произошел в районе Коблево.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.
За сутки горели сухая трава, мусор, кустарники, солома в валках и пожнивные остатки, как на открытых территориях, так и на приусадебных и дачных участках, а также на территории частных домовладений. Огневые случаи зафиксированы в Первомайском (Кривоозерская, Арбузинская, Первомайская ТГ), Баштанском (Вольнозапорожская ТГ), Николаевском (Веснянская, Коблевская, Черноморская ТГ), Вознесенском (Веселиновская ТГ) районах области и Николаеве. Общая площадь пожаров более 31 га.
В подавляющей части случаев повлекло возгорание неосторожное обращение с огнем.
В ГУ ГСЧС отдельно рассказали о пожаре сухостоя на открытой территории, который возник за пределами села Коблево. Здесь из-за неосторожного обращения с огнем пламя распространилось на площадь в 10 гектаров.
Для ликвидации пожара такого масштаба пришлось привлекать пожарных из соседней области. Совместными усилиями очередных караулов николаевских и одесских пожарных, а также МПО «Коблево» и МПО «Визирка» горение удалось обуздать. На это понадобилось более шести часов.
«Уважаемые граждане! Не провоцируйте пожары в природных экосистемах, тем более во время войны и помощь и профессионализм спасателей могут понадобиться в другом месте. И это уже не говоря о вреде, который наносится окружающей среде. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по номеру «101»!» – призывали в ГУ ГСЧС.