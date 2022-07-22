В россию депортировали 5100 украинских детей - 46 удалось вернуть

С начала полномасштабного российского вторжения в РФ было депортировано 5100 украинских детей.

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«Это данные Национального информационного бюро, которое работает в Украине, и именно этот орган является органом, куда обращаются люди, сообщая о фактах депортации или перемещения детей. Да, мы можем сказать, что сейчас получены заявки относительно таких фактов по депортации и перемещению 5100 детей», – сказала она.

Герасимчук подчеркнула, что заявки по незаконному перемещению детей поступают каждый день.

По ее словам, эти списки передаются в Международный Красный Крест и другие международные организации, которые «могут помочь Украине разыскать этих детей на территории РФ или на оккупированных территориях».

«Мы обращаемся к международным организациям именно не с просьбой вернуть детей в Украину (у них нет такого мандата), но они могут осуществлять поисковые действия и промониторить состояние, условия их пребывание и обеспечение их прав», – отметила Герасимчук.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что на сегодняшний день есть 46 случаев возвращения детей, и среди них есть как сироты, так и дети, разлученные с родителями.

Напомним, что через принудительную «фильтрацию», которую рф начала готовить до вторжения, прошли более миллиона украинцев