В Киевской области спасли глухонемого мужчину, который тонул и не мог позвать на помощь

В городе Переяслав на Киевщине 22 июля только счастливый случай помог спасти тонущего мужчину.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Неравнодушные свидетели позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили, что в воде находится мужчина, который, по всем признакам, нуждается в срочной помощи.

Спасатели прибыли на место происшествия мгновенно и выяснили, что в 300 метрах от берега в реке находится пловец, которому действительно необходима помощь.

Они оперативно достали мужчину из воды и только тогда смогли выяснить, что он – глухонемой, а потому просто физически не мог позвать на помощь, хотя самостоятельно из воды выбраться уже не мог.