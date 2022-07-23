ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией международного значения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

Об этом он заявил в субботу, 23 июля, на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

По его словам, вспышка оспы обезьян несет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где угроза заболевания высока, отметил глава ВОЗ

Как пояснил Тедрос Адханом Гебрейесус, он подготовил ряд рекомендаций - выходить на связь с группами, где подтверждено заболевание, усилить эпидемиологический надзор и меры общественного здравоохранения, повысить профилактику и контроль инфекций в больницах, а также ускорить исследования в области использования вакцин, терапевтических средств и других средств.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ уже выступал с предостережением в связи с тем, что оспа обезьян циркулирует в ряде африканских стран на протяжении десятилетий, и на нее не обращают внимания с точки зрения исследований, внимания и финансирования. В ВОЗ призвали изменить такой подход в отношении не только оспы обезьян, но и других забытых болезней, а также «использовать меры общественного здравоохранения», в том числе отслеживание контактов и изоляцию больных, для сдерживания заболевания.

По данным ВОЗ, на данный момент число случаев заражения оспой обезьян в 75 странах и территориях мира достигло более 16 тысяч. В целом зафиксировано пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляется в Европе и Америке, в основном среди мужчин.