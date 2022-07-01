На трассе возле Николаева лоб в лоб столкнулись два автомобиля – оба водителя погибли

В пригороде Николаева на трассе Н-11 «Николаев — Днепр» в районе села Калиновка произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Peugeot, погибли водители обоих транспортных средств.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 101 в 16:40 23 июля.

В результате лобового столкновения погибли водители обоих транспортных средств и пострадала пассажирка автомобиля Peugeot, которая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

С помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего вождя Daewoo Lanos.