Полиция ищет свидетелей ДТП возле Николаева, в котором погибли три человека

В Николаевской области следователи полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Lanos и Peugeot 107.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, ДТП случилось 23 июля около 14:50. На 313 км автодороги Н-11 Днепр-Николаев, недалеко от села Воскресенское Николаевского района, столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили. В результате столкновения погибли 68-летний водитель Daewoo Lanos и 60-летний водитель Peugeot 107. С места аварии госпитализировали 66-летнюю пассажирку Daewoo, но она скончалась от полученных травм. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.