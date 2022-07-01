Полиция ищет свидетелей ДТП возле Николаева, в котором погибли три человека

В Николаевской области следователи полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП с участием двух автомобилей Daewoo Lanos и Peugeot 107.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Напомним, ДТП случилось 23 июля около 14:50. На 313 км автодороги Н-11 Днепр-Николаев, недалеко от села Воскресенское Николаевского района, столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили. В результате столкновения погибли 68-летний водитель Daewoo Lanos и 60-летний водитель Peugeot 107. С места аварии госпитализировали 66-летнюю пассажирку Daewoo, но она скончалась от полученных травм. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по телефонам 0(63) 621 46 34, 102», - говорится в сообщении.