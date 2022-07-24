Николаевские спасатели потушили четыре пожара в жилом секторе

В Николаеве и области спасатели потушили четыре пожара в жилом секторе, не связанных с обстрелами.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Подгорание еды на плите привело к пожару двухкомнатной квартиры на 7 этаже дома на проспекте Центральном в Николаеве. Неосторожность при курении привела к пожару в квартире на 8 этаже жилого дома по улице Океановской на площади 5 кв.м. Спасатели вывели из плотно задымленного помещения хозяина квартиры.

Короткое замыкание электросети привело к возгоранию в частном жилом доме в селе Черноморка Николаевского района на площади 45 кв. м.

Из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар хозяйственных построек и сухостоя на территории садовых обществ «Прогресс» и «Прибужское» в Заводском районе Николаева. Пожар был ликвидирован на общей площади 1800 кв. м.