В Николаеве ночью горел лодочный кооператив – пострадал мужчина

Иллюстрационное фото В Николаеве в 25 июля, примерно в 00:05, загорелись постройки на территории лодочного кооператива. В результате пожара пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Четыре постройки вспыхнули на территории лодочного кооператива «Зори над Бугом» по улице в микрорайоне Варваровка. На место выехали отделения 2-й, 19-й ГПСЧ 2-го ГПСО и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Во время пожара получил ожоги мужчина 1965 года рождения. Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.

Пожар на площади 80 квадратных метров ликвидировали в 01:14.

Причина возгорания устанавливается.

Дополнительно привлекались сотрудники полиции, АО «Николаевоблэнерго», ПАО «Николаевгаз», бригада СМП.