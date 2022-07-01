За неделю 87 жителей Николаевщины заболели коронавирусом

З прошедшую неделю 87 жителей Николаевской области получили положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Николаевского горсовета.

Отмечается, что из 87 заболевших 23 человека - жители города Николаев.

В общей сложности, с начала пандемии, в Николаеве зарегистрировали 92 363 подтвержденных случаев COVID-19, по области – 156 898. Выздоровело в Николаеве – 90 343, по области – 153 202.

В результате болезни погибло 2003 жителя Николаева, по области - 3606 человек.

Напомним, что в Израиле началась седьмая волна коронавируса.