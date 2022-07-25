Евровидение-2023 пройдет в Великобритании

Песня Kalush Orchestra «Stefania» принесла Украине первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022». В соответствии с правилами, именно в Украине должен был состоятся конкурс в следующем году, однако в целях безопасности место проведения шоу пришлось изменить.
Об этом сообщает EBU.
«Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни Евровидение в Великобритании в 2023 году», - сказал Мартин Остердаль, исполнительный директор конкурса.
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий добавил, что в следующем году конкурс песни будет «не в Украине, а в поддержку Украины».
«Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта», - сказал он.