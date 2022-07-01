«Средневековье поселилось в Мариуполе»: Оккупанты под видом очищенной подают воду с фекальным веществом

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26.07.2022 09:54

Жителям оккупированного и уничтоженного российской армией Мариуполя приходится выживать в условиях полной антисанитарии и отсутствия чистой питьевой воды.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Большинство населения Левобережного района и отдаленных микрорайонов Кальмиусского района продолжают выживать за пределами всех гуманитарных границ человечности. Костры, ящики от оружия как дрова, полные дворі мусора, гигиена из ведра. Средневековье поселилось в Мариуполе вместе с оккупантами», – написал он.

Также, по его словам, ММК им. Ильича оккупанты начали ремонтировать военную технику.

«Под контролем оккупантов и при участии коллаборантов люди работают за еду без каких-либо выплат. Постепенно все гипотезы и аналитические выводы относительно будущего Мариуполя как военно-транспортной и ремонтной базы находят свои подтверждения», - добавил он.

Кроме того, Андрющенко опубликовал результаты исследования воды, которую оккупанты позиционируют как питьевую и очищенную.

«Вода имеет в своем составе – колиформы. Простым языком воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешана с фекальным веществом. Такая вода представляет угрозу и предпосылку возникновения инфекционных болезней (в частности дизентерии). Итак. Воду которую подают как питьевую, пить нельзя. Набирают ее в г. Кальчик, как и сообщали источники, а теперь єто подтверждено исследованием».

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