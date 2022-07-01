«Николаевгаз» восстановил подземный газопровод, поврежденный российской ракетой

Специалисты Витовского участка компании «Николаевгаз», работающей под брендом Региональной газовой компании (РГК), ликвидировали поврежденный российской ракетой подземный газопровод и возобновили газоснабжение в одну из общин Николаевского района.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Постоянные обстрелы и боевые действия на территории города и области уносят жизни людей, разрушают дома и уничтожают нашу инфраструктуру, но мы несокрушимы в своей вере в победу. Специалисты Витовского участка АО «Николаевгаз», в очередной раз рискуя жизнью, возобновили распределение газа в одну из общин района. Вражеская ракета попала в подземный газопровод и оставила без удобств наших клиентов. Но, несмотря на все риски, специалисты смогли выполнить ремонт и замену поврежденной части трубы газоснабжения. В столь сложное время компания продолжает работать и выполнять свои обязательства перед нашими клиентами, просим поддержать нас и оплатить посильную сумму за распределение/транспортировку газа. Верим в ВСУ! Работаем на победу!» - говорится в сообщении.