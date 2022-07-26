На Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли три человека

В трех населенных пунктах Ивано-Франковской области результате поджогов сухой растительности погибли два мужчины и женщина.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В селе Боднаров Калушского района, во время сжигания остатков сухой растительности и стерни погиб мужчина 1949 года рождения.

В селе Новые Кривотулы Тисменицкой ТГ горела стерня и сухая трава на поле на общей площади 700 квадратных метров, на месте пожара было обнаружено тело 74-летнего мужчины.

В больнице скончалась 69-летняя женщина, получившая ожоги на пожаре сухой травы в селе Хотимир Обертинской ТГ Ивано-Франковского района.

В ГСЧС добавили, что спасатели ежедневно обращаются к гражданам с призывами не палить сухую траву, однако люди продолжают игнорировать предостережения.

«Цена такой небрежности – жизнь», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее из-за пожара в Германии около 700 человек эвакуировали из города возле Берлина